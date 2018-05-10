В Госдуме предложили расширить «закон Димы Яковлева»

Член комитета по государственному строительству и законодательству Виктор Пинский рассказал о предложении внести поправки в «закон Димы Яковлева» (который ввел запрет на усыновление российских детей гражданами США), в соответствии с которым предлагается признавать нежелательной деятельность организаций, если они вмешиваются в выборы в России, передает РИА «Новости».

«Группа коллег, представляющих четыре все фракции, внесет законопроект в закон 2012 года о применении санкций в отношении тех, кто нарушает права граждан России, «закон Димы Яковлева»​​​. Там есть перечень тех, в отношении кого эти санкции будут применены, этот перечень будет дополнен по предложению коллег пунктом о том, что к ним могут быть отнесены те, кто вмешивается в выборы в России», — сообщил Пинский.

По его словам, поправки, о которых идет речь коснутся только «иностранных лиц, вмешивающихся выборы в России», так как «для граждан России, которые незаконно ведут себя на выборах, есть отдельное законодательство».