Источник подтвердил наиболее вероятное место встречи Трампа и Ким Чен Ына

Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын вероятнее всего встретятся в Сингапуре. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на неназванное официальное лицо.

Ранее два источника телеканала CNN заявляли, что Трамп и Ким Чен Ын встретятся в Сингапуре. По данным телеканала, сотрудников администрации президента проинструктировали разработать план встречи в этой стране. При этом отмечалось, что окончательное решение о месте встречи должен принять Трамп.

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Сам Трамп 9 мая заявил, что место встречи с Ким Чен Ыном будет объявлено через три дня.

«Мы объявим об этом [месте встречи] в течение трех дней», — сказал Трамп.

В данный момент известно, что лидеры стран не будут встречаться в демилитаризованной зоне на границе двух Корей. Также госсекретарь США Майк Помпео заявил, что саммит США и Северной Кореи продлится один день.