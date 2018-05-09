Пашинян заявил о безоговорочной поддержке Нагорного Карабаха

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о полной и безоговорочной поддержке Карабаху. Об этом он сказал на встрече с президентом непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Бако Саакяном, передает РИА «Новости».

Как ранее сообщали СМИ, Пашинян прибыл в Нагорный Карабах 9 мая.

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«Хочу выразить полную и безоговорочную поддержку. Мы будем продолжать процесс урегулирования на основе права Арцаха (самоназвание Карабаха. — «Газета.Ru») на самоопределение. Однако считаю, что процесс урегулирования будет неполный без участия Арцаха», — сказал Пашинян.

По его словам, Армения выступает за исключительно мирное урегулирование проблемы.

«Нужно также использовать потенциал диаспоры для активизации международного признания Карабаху», — добавил армянский премьер.

Ранее в Баку назвали заявления Пашиняна по Карабаху «первичной наивностью».