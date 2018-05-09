Путин: Россия не позволит перечеркнуть подвиг советского народа

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия не позволит перечеркнуть подвиг советского народа, спасшего мир от рабства и ужасов Холокоста. Об этом он сказал, выступая на параде Победы на Красной площади в Москве.

«Сегодня подвиг народа, спасшего Европу и мир от рабства, от истребления, от ужасов холокоста, пытаются перечеркнуть, исказить события войны, придать забвению подлинных героев, подделать, переписать, переврать саму историю. Мы не позволим сделать этого никогда», — заявил Путин.

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Российский президент добавил, что потомки всегда будут гордиться подвигом предков. Путин отметил, что ни одна страна в мире не отражала такого нашествия, которое отразил советский народ.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию парада Победы на Красной площади в Москве.