Путин и Вучич обсудили развитие российско-сербского сотрудничества

Президент России Владимир Путин провел встречу с президентом Сербии Александром Вучичем. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«В ходе встречи президенты обсудили текущее состояние и перспективы дальнейшего развития российско-сербского сотрудничества, ход реализации совместных инвестиционных проектов. Владимир Путин и Александр Вучич обменялись также мнениями по актуальным региональным вопросам», — говорится в сообщении.

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Как отмечается, Путин подчеркнул, что в этом году «мы отмечаем 180‑летие установления дипломатических отношений между нашими государствами».

В свою очередь Вучич поздравил Путина с «исключительной победой на выборах на пост Президента России». А также поблагодарил российского лидера от имени граждан Сербии «за ту поддержку, которую Вы всегда предоставляли Сербии в тяжелые моменты».

Ранее сообщалось, что Путин обсудит с Вучичем реализацию инвестпроектов.