Обама прокомментировал выход Трампа из сделки с Ираном

Бывший президент США Барак Обама на своей официальной странице в фейсбуке прокомментировал решение действующего президента США Дональда Трампа о выходе из Совместного всеобъемлющего плана действий с Ираном.

«Я считаю, что решение подвергнуть риску СВПД без каких-либо нарушений сделки со стороны Ирана серьезной ошибкой. Без СВПД США могут в конечном счете остаться перед проигрышным выбором между Ираном, который будет иметь ядерное оружие, и еще одной войной на Ближнем Востоке», — заявил Обама.

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Он также выразил обеспокоенность в связи с тем, что выход США из ядерной сделки спровоцирует гонку вооружений на Ближнем Востоке, а также может помешать взаимодействию на переговорах с Северной Кореей.

«В целом, в тот момент, когда мы прилагаем усилия, чтобы дипломатический контакт с Северной Кореей прошел успешно, выход из СВПД грозит потерей сделки, которая стремилась — в отношениях с Ираном — к той же цели, что мы преследуем в отношениях с Северной Кореей», — написал он.

Ранее сообщалось, что Трамп заявил о выходе США из сделки с Ираном.