Иран назвал незаконным решение Трампа о выходе из сделки

Власти Ирана назвали незаконным решение президента США Дональда Трампа о выходе из ядерной сделки, передает Reuters со ссылкой на местное телевидение.

Сообщается, что иранское руководство назвало действия американской администрации «незаконными, нелегитимными и подрывающими международные соглашения».

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Ранее Трамп заявил, что Соединенные Штаты выходят из ядерного соглашения с Ираном.

На фоне выхода США из ядерного соглашения с Ираном Израиль перевел войска в состояние повышенной боеготовности.

«Газета.Ru» вела текстовую трансляцию выступления американского президента.