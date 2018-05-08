Politico: спецпрокурор отказался принимать показания Трампа о России

Спецпрокурор США Роберт Мюллер отказался принять от президента Дональда Трампа письменные показания по делу о «российском вмешательстве» в президентские выборы США. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

По данным издания, Мюллер не захотел разрешать Трампу давать показания по «российскому делу» в письменной форме. Однако, по словам источника, «это не означает, что в вопросе поставлена последняя точка».

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Ранее СМИ сообщили, что работающие в команде спецпрокурора США Роберта Мюллера федеральные агенты поговорили с одним из ближайших друзей и доверенных лиц президента Дональда Трампа американским инвестором Томом Барраком.

Как отмечалось, Баррак дал людям Мюллера интервью на условиях анонимности.