Эксперт прокомментировал избрание Пашиняна премьером Армении

Заведующий кафедрой общей политологии ВШЭ Леонид Поляков прокомментировал избрание лидера оппозиции Никола Пашиняна премьер-министром Армении. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Ситуация, при которой Пашинян сформирует правительство из исключительно фракции оппозиции, будет тормозиться большинством в парламенте, которое продолжает оставаться у Республиканской партии. Это как минимум реальный паралич власти, если она не будет работать синхронно, если движение Пашиняна и самого правительства будет наталкиваться на саботаж в парламенте», — сказал Поляков.

Реклама

Он также отметил, что оптимистичный сценарий развития событий в Армении после избрания Пашиняна стоит рассматривать в последнюю очередь.

Ранее сообщалось, что армянский президент Армен Саркисян подписал указ, по которому Никол Пашинян становится премьером страны.