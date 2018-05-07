Стали известны возможные кандидаты в вице-премьеры
Два источника «Газеты.Ru», близкие руководству фракции «Единая Россия» заявляют, что Дмитрий Медведев назвал фамилии предполагаемых вице-премьеров правительства.
Алексей Гордеев будет курировать сельское хозяйство, Дмитрий Козак — энергетику, Ольга Голодец — спорт и культуру, Виталий Мутко — строительство, Алексей Акимов — транспорт, Юрий Борисов — ВПК, Голикова — социальную политику.
Также Медведев предложил назначить зампредом правительства по ОПК нынешнего замминистра обороны Юрия Борисова, а Константина Чуйченко — главой аппарата правительства.
Ранее сообщалось, что Медведев предложил Силуанова на пост первого вице-премьера.
Как стало известно, президент России Владимир Путин внес в Госдуму кандидатуру Дмитрия Медведева для получения согласия на назначение председателем правительства.