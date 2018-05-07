На Украине анонсировали меры по борьбе с «российской агрессией» в Крыму

Борис Бабин, постоянный представитель президента Украины Петра Порошенко в республике Крым, заявил, что украинские власти разработали меры по противодействию «российской агрессии». Об этом сообщает портал «Обозреватель».

По словам Бабаина, проект неотложных мер по противодействию «российской агрессии», может быть обнародован в июне нынешнего года.

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«Вопросы противодействия нарушениям со стороны агрессора в сфере судоходства и инфраструктурных проектов в Крыму предусмотрены в проекте Плана неотложных мер по противодействию российской агрессии с временно оккупированной территории Украины в Крыму, защиты интересов государства, граждан Украины и украинских юридических лиц в Крыму на 2018-2019 годы», — сказал Бабин.

Также он отметил, что после публикации плана мер начнется работа над стратегий по их воплощению.

Ранее депутат Верховной рады Рефат Чубаров предложил отобрать Крымский мост в качестве «контрибуции».