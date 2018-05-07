Путин заявил, что постарается приехать на форум «Территория смыслов»

Президент России Владимир Путин заявил, что постарается приехать на молодежный форум «Территория смыслов на Клязьме» в этом году, сообщает РИА «Новости».

После церемонии инаугурации он пообщался с молодыми волонтерами на Соборной площади Кремля. Одна из волонтеов посетовала, что президент в прошлом году посетил форум «Таврида», а на «Территорию смыслов» уже давно не заезжал. По ее словам, в этом году будет отдельная тематическая смена — «Эффективная политика», и спросила главу государства, приедет ли он.

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«Я постараюсь… В 2016 году, по-моему, я был, или в 2015», — ответил Путин.

Ранее президент России Владимир Путин поблагодари граждан России за поддержку на выборах, которую он считает «огромным политическим капиталом».

В Кремле завершилась торжественная церемония инаугурации президента России. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.