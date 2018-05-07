Правящая партия Армении заявила о готовности уйти в оппозицию

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В Правящей Республиканской партии Армении (РПА) рассказали о готовности уйти в оппозицию, если лидер протестного движения Никол Пашинян будет избран премьером. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам главы фракции РПА Ваграма Багдасаряна, нет гарантии того, где будет политическая сила.

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«Естественно, мы готовы быть в оппозиции», — сказал Багдасарян.

Он заметил, что партия не будет создавать препятствий для интересов и безопасности страны.

«В отличие от наших оппонентов, мы готовы видеть позитивное и критиковать негатив, призывая к диалогу для решения проблем», — отметил Багдасарян.

По его словам, в партии подтвердили, что помогут избрать премьером страны Пашиняна.

«Мы сделали заявление и привержены ему. Мы поможем нашими голосами, чтобы 8 мая Армения имела премьера», — подчеркнул Багдасарян.

Ранее временно исполняющий обязанности премьер-министра Армении Карен Карапетян уволил пресс-секретаря главы кабмина и руководителя протокола.