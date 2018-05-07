Россияне рассказали об основных претензиях к Путину и его заслугах

По результатам опроса «Левада-центра», 47% россиян (против 49% в 2015 году) относят к успехам Владимира Путина на посту президента возвращение России «статуса великой уважаемой державы».

38% (против 34%) отметили в качестве заслуг Путина стабилизацию обстановки на Северном Кавказе, 27% (против 33%) — удержание России от распада.

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В числе основных претензий — 45% респондентов (против 39%) отметили, что Путину не удалось обеспечить справедливое распределение доходов в интересах простых людей. 39% (34% в 2015) отметили, что ему не удалось вернуть простым людям средства, которые были ими утеряны в ходе реформ. 32% (против 15%) заявили, что Путину не удалось повысить зарплаты, пенсии, стипендии и пособия.

Опрос проведен 20-24 апреля 2018 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1600 человек в возрасте от 18 лет и старше в 136 населенных пунктах, 52 субъектах. Исследование проводилось на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50%; 2,9% для показателей, близких к 25% / 75%; 2,0% для показателей, близких к 10% / 90%;1,5% для показателей, близких к 5% / 95%.