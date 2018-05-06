Саакашвили пообещал покончить с феодалами в Грузии

Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что скоро вернется в Грузию, где «покончит с феодалами». Об этом политик сказал в видеообращении, опубликованном на его странице в фейсбуке.

Видеоролик Саакашвили записал к 14-й годовщине со дня свержения в Аджарской автономной республике режима Аслана Абашидзе. На записи он стоит возле канала и держит перед собой велосипед. Политик утверждает, что ролик снят в Амстердаме.

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«Конечно, я был бы рад поздравить вас, аджарцы и все граждане Грузии, не с улиц Амстердама, а прямо в Батуми, где я был бы на этом велосипеде, но ничего, это время еще настанет», — сказал Саакашвили.

Он отметил, что в скором времени вернется в Грузию, чтобы «покончить с феодалами», которые, по его мнению, управляют Аджарией. Саакашвили подчеркнул, что данному региону требуется более рациональная политика в области туризма, чтобы «вывести людей из нужды».

«У меня большие планы. Я обязательно скоро приеду», — добавил политик.

В Грузии против Саакашвили возбуждено несколько уголовных дел.

В марте Саакашвили заявлял о готовности вернуться на Украину.