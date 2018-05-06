Врио премьер-министра Армении уволил пресс-секретаря и руководителя протокола

Временно исполняющий обязанности премьер-министра Армении Карен Карапетян уволил пресс-секретаря главы кабмина и руководителя протокола, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу правительства.

«Освободить от занимаемых должностей по собственному желания и.о. пресс-секретаря премьер-министра Ованнеса Никогосяна и руководителя протокола Армена Гичяна», — говорится в решении врио правительства.

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Также в пресс-службе отметили, что от должности освобожден начальник управления по внешним связям правительства Степан Карташян.

Ранее сообщалось, что в Ереване уволили школьного директора, которая не пускала учеников на митинги. Директор Рузанна Азизян не разрешала ученикам школы участвовать в протестных акциях, организованных лидером армянской оппозиции Николом Пашиняном, и удерживала их в школе.