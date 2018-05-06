Guardian: команда Трампа собирала компромат на администрацию Обамы

Помощники американского лидера Дональда Трампа наняли израильское частное разведывательное агентство для поиска компромата на ключевых лиц из администрации бывшего президента США Барака Обамы. Об этом пишет The Guardian.

По данным издания, «шпионская» фирма занималась поиском «грязной» информации о членах администрации Обамы, которые помогли провести переговоры по иранской ядерной сделке. В частности, агенство «копало» под экс-советника президента по вопросам национальной безопасности и стратегическим коммуникациям Бена Родса.

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Как отмечается, данная информация была нужна команде Трампа для того, чтобы дискредитировать ядерную сделку с Ираном.

Ранее СМИ сообщили, что бывший госсекретарь США Джон Керри несколько раз встречался с главой МИД Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом в 2018 году, чтобы обсудить ядерное соглашение.