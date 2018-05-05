Эксперт: Литва пошла навстречу пожеланиям грузинских властей

Руководитель грузинского Института стратегии и управления Петр Мамрадзе заявил, что Литва пошла навстречу пожеланиям грузинских властей, передает НСН.

Литва первой официально изменила название Грузии на Сакартвело (Sakartvelo), как называют свое страну сами грузины. Об этом сообщил глава литовского МИД Линас Линкявичус. По его словам, такое решение принято в преддверии столетия независимости Грузии, которое будет отмечается 26 мая. Ранее литовцы именовали закавказскую республику Грузией (Gruzija).

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«С одной стороны, есть инициатива грузинских властей – вот, Литва перешла. С другой стороны, можно задавать вопрос: Монтенегро – Черногория. Или Армения – Хайастан. Сами армяне называют, насколько я знаю, свою страну Хайастан (хай - самоназвание армян).

Это такая же древняя страна, как Грузия, но никто не требует, чтобы изменялось ее во всем мире устоявшееся название Армения. Большого значения это не имеет. Чем хочешь называй, была бы сущность», - сказал он.