Далай-лама щекочет полицейских, если они не улыбаются от его шуток

Далай-лама XIV щекочет полицейских, если те не улыбаются от его шуток, передает РИА «Новости».

Об этом он рассказал российским ученым в ходе диалога в своей резиденции в индийском городе Дхарамсала.

«Для меня цари, папы Римские, ламы, нищие и полицейские — все одинаковы», — заявил он.

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Он отметил, что старается у всех вызвать улыбку, подшучивает даже над полицейскими.

«А если они не улыбаются, я их начинаю щекотать», — признался Далай-лама.

В 2017 году Далай-лама XIV в Риге побеседовал об актуальных проблемах с российским рок-музыкантом Борисом Гребенщиковым и другими деятелями культуры.

До этого Далай-лама XIV заявил, что у России есть потенциал стать ведущей нацией мира.