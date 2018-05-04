Пушков усомнился в квалифицированности оценок ОЗХО

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков заявил, что после появления информации о применении 100 г вещества для отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери возникает вопрос в квалифицированности оценок ОЗХО. Об этом он написал в твиттере.

«История про 100 грамм «Новичка» говорит о многом. При таком низком уровне компетентности главы ОЗХО возникает вопрос, способна ли эта организация выносить квалифицированные, а не политизированные оценки и по делу Скрипалей, и по Сирии. И в том, и в другом есть большие сомнения», — подчеркнул Пушков.

Ранее глава ОЗХО Ахмет Узюмджю заявил, что для отравления Скрипалей использовалось от 50 до 100 г ядовитого вещества. Позднее в Организации опровергли эту информацию, заявив, что не смогут установить точное количество яда.