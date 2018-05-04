Трамп заявил о готовности времени и места встречи с Ким Чен Ыном

Президент США Дональд Трамп заявил, что время и место встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном согласовано, передает Reuters.

По его словам, вскоре детали будут объявлены.

«У нас есть дата и место, о них объявят скоро», — сказал Трамп.

Ранее сообщалось, что глава Республики Корея Мун Чжэ Ин убедил лидера КНДР Ким Чен Ына, что встречу с президентом США Дональдом Трампом стоит провести на демилитаризованной зоне Пханмунджом между двумя Кореями.

Сам Трамп писал в твиттере, что возможно ему стоит провести встречу с Ким Чен Ыном в «Доме мира», который находится на стороне Южной Кореи в приграничной зоне Пханмунджом.