В МИД России отреагировали на данные о дозе отравляющего вещества в деле Скрипалей

Директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков прокомментировал информацию о количестве вещества, которое было использовано для отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери, передает РИА «Новости».

«Отвечать на ваш вопрос, что там сказал Узюмджю, сколько грамм там было и что бы там было — это какие-то сказки друг другу рассказывать. Мы не знаем, что там было. Но мы знаем, что там могло бы быть, если бы там действительно было бы применено химическое оружие», — заявил Ермаков в ответ на соответствующий вопрос журналистов.

Ранее глава Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Ахмет Узюмджю заявил, что для отравления экc-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Cолсбери использовали от 50 до 100 г ядовитого вещества.