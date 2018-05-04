Захарова обвинила правительство Мэй во вранье

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в своем фейсбуке обвинила во вранье правительство британского премьер-министра Терезы Мэй, передает РИА «Новости».

«Туман рассеивается, и многочисленные обманы правительства Терезы Мэй проступают все четче Первое вранье правительства Терезы Мэй о том, что британские эксперты установили страну изготовления химического вещества, которым якобы отравили (бывшего полковника ГРУ Сергея и его дочь Юлию) Скрипалей, официально опровергли сами британские эксперты в лице руководителя лаборатории Портон-Дауна», — написала Захарова.

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По ее словам, опровержением «второго вранья», о наличии у России мотива в отравлении Скрипалей стало указание российской стороной на факты нарушения Великобритание «норм международного права, этики и морали во имя достижения собственных «национальных интересов», а также на «несколько очевидных мотивов данной провокации, выгодных Лондону».

«Третье вранье правительства Терезы Мэй о том, что «Новичок» якобы производился только в России, сегодня опроверг президент Чехии, который подтвердил разработку этого отправляющего вещества его страной», — добавила Захарова.

Он также подчеркнула, что «так будет и со всем остальным враньем Лондона».

Ранее президент Чехии Милош Земан рассказал, что в стране производился и испытывался газ «Новичок».