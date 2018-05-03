NBC: ФБР прослушивало телефон адвоката Трампа Майкла Коэна

Федеральное бюро расследований (ФБР) прослушивало телефонные разговоры личного адвоката президента США Дональда Трампа Майкла Коэна, сообщает NBC со ссылкой на источники.

Прослушивание велось в течение нескольких недель до обысков, которые полиция провела в начале апреля в доме, гостиничном номере и на рабочем месте Коэна. По информации телеканала, ФБР удалось перехватить как минимум один разговор Коэна с Белым домом.

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По словам адвоката Коэна, обыски проводились по просьбе спецпрокурора Роберта Мюллера.

Ранее заместитель генерального прокурора США Род Розенштейн сообщил президенту США Дональду Трампу, что он не фигурирует в расследовании специального прокурора Роберта Мюллера в отношении его личного адвоката Майкла Коэна.