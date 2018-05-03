NBC: ФБР прослушивало телефон адвоката Трампа Майкла Коэна

Адвокат Дональда Трампа Майкл Коэн AP

Федеральное бюро расследований (ФБР) прослушивало телефонные разговоры личного адвоката президента США Дональда Трампа Майкла Коэна, сообщает NBC со ссылкой на источники.

Прослушивание велось в течение нескольких недель до обысков, которые полиция провела в начале апреля в доме, гостиничном номере и на рабочем месте Коэна. По информации телеканала, ФБР удалось перехватить как минимум один разговор Коэна с Белым домом.

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По словам адвоката Коэна, обыски проводились по просьбе спецпрокурора Роберта Мюллера.

Ранее заместитель генерального прокурора США Род Розенштейн сообщил президенту США Дональду Трампу, что он не фигурирует в расследовании специального прокурора Роберта Мюллера в отношении его личного адвоката Майкла Коэна.