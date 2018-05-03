В Госдуме прокомментировали запрет на въезд в Россию Мацейчуку

Заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Ющенко дал комментарий, после того как польскому журналисту Томашу Мацейчуку запретили въезд на российскую территорию в течение 30 лет. Об этом сообщает RT.

«Цензура и запрет свободы слова не имеют никакого отношения ко всему этому… В принципе, абсолютно правильное решение, и, на мой взгляд, Мацейчук не единственный персонаж, с которым надо поступать таким образом в соответствии с поведением», — заявил Ющенко.

Ранее российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал решение российский пограничников, которые запретили польскому журналисту Томашу Мацейчуку въезд в Россию на 30 лет.