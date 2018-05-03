Назначен врио главы Ижевска

Врио мэра Ижевска назначен Сергей Задорожный, передает РИА «Новости».

Юрий Тюрин 3 мая написал заявление об отставке с поста главы города Ижевска по собственному желанию, Задорожный был его первым заместителем.

«С сегодняшнего дня до дня созыва внеочередной сессии городской думы он будет находиться в отпуске. Согласно уставу города Ижевска, принять отставку главы города по собственному желанию должна городская дума. Исполнять обязанности главы города будет первый заместитель главы администрации города Ижевска Сергей Задорожный», — сообщили в администрации Ижевска.

Ранее глава Удмуртии Александр Бречалов рассказал об отставке мэра Ижевска Юрия Тюрина.