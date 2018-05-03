Пушков назвал верным решением запрет на въезд в Россию Мацейчуку

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал решение российский пограничников, которые запретили польскому журналисту Томашу Мацейчуку въезд в Россию на 30 лет. Об этом он написал в твиттере.

«Скандалисту и русофобу Томашу Мацейчуку запрещен въезд в Россию до 2048 года. Верное решение. И он не «польский журналист», а просто самозванец», — отметил сенатор.

Реклама

В феврале сообщалось, что на Мацейчука протокол за нарушение миграционного законодательства.

Накануне он опубликовал документ, согласно которому ему запрещен въезд в Россию до 2048 года.