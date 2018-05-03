Лукашенко уволил министра энергетики

Президент Белоруссии Александр Лукашенко снял с должности министра энергетики Владимира Потупчика. Об этом сообщила пресс-служба белорусского президента.

«Министр энергетики Беларуси Владимир Потупчик освобожден от занимаемой должности. Соответствующий указ подписал президент Беларуси Александр Лукашенко», — говорится в сообщении.

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В эфире телеканала «Беларусь 1» председатель КГБ Валерий Вакульчик объяснил, что Потупчик снят с должности за покровительство созданию незаконного семейного бизнеса, передает «БелТА».

«Установлено наличие созданного при поддержке и покровительстве лично министра энергетики Потупчика семейного бизнеса, подряда, заключающегося в поставке стройматериалов по завышенным ценам на объекты строительства, что способствовало, естественно, обогащению, незаконному получению прибыли», — рассказал глава белорусского КГБ.

Ранее сообщалось, что в Белоруссии могут создать министерство цифровой экономики.