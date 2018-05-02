Правящая партия Армении поддержит кандидата от оппозиции

Правящая Республиканская партия Армении не будет выдвигать своего кандидата и поддержит оппозиционного, сообщает Sputnik Армения.

По его словам, партия на выборах премьер-министра 8 мая поддержит кандидата, которого выдвинет треть депутатов парламента.

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«Пусть одна треть депутатов выдвинет единого кандидата, и мы его поддержим», — заявил лидер фракции Ваграм Багдасарян.

Он также призвал демонстрантов больше не блокировать дороги в Ереване и по республике, в том числе ведущие в аэропорт, а также железную дорогу и метро, и вернуться в конституционное поле.

Ранее парламент назначил дату второго тура выборов премьера Армении.