В Латвии призвали уезжать в Россию несогласных с латышским языком в русских школах

Парламентский секретарь министерства юстиции Латвии Янис Иесалниекc призвал жителей страны, которые не согласны с переводом русских школ на латышский язык обучения, уезжать в Россию, передает РИА «Новости».

«Если кому-то здесь, в Латвии, не нравится и все хочется по-русски, тогда смело можете возвращаться на родину», — заявил Иесалникс.

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Первого мая в Риге прошло шествие «Первомайская демонстрация» против полного перевода школьного образования на латышский язык, а также начала обучения в первом классе с шести лет и оптимизации школ. В ней приняли участие около 10 тысяч человек.

До этого директор департамента по работе с соотечественниками за рубежом МИД России Олег Мальгинов заявил, что Москва призывает Ригу немедленно освободить арестованного в Латвии правозащитника возглавляющего Штаб защиты русских школ Александра Гапоненко.