Парламент Британии принял «поправки Магнитского»

Депутаты парламента Великобритании приняли поправки «поправку Магнитского» к законопроекту «О санкциях и о мерах по борьбе с отмыванием денег». Об этом в своем твиттере сообщил глава МИД Великобритании Борис Джонсон.

Поправка предусматривает санкции за грубые нарушения прав человека, аналогична принятому в США в 2012 году акту Магнитского.

Реклама

«Важный момент в парламенте, поскольку поправка «Магнитского», направленная против серьезных нарушителей прав человека, добавлена к закону о санкциях. Это позволит Соединенному Королевству действовать против тех, кто несет ответственность за серьезные правонарушения по всему миру», — написал Джонсон.

Ранее сообщалось, что британские власти приняли решение разработать аналог «закона Магнитского» против чиновников из России, которые окажутся замешанными в нарушении прав человека и коррупции.