Сторонники Пашиняна начали блокировать дороги в аэропорт Еревана

Сторонники лидера протестов в Армении Никола Пашиняна начали блокировать дорогу в аэропорт Еревана, данные кадры есть в прямой трансляции с места протестов.

Судя по прямой трансляции, протестующие перекрывают дорогу с двух сторон. Сотрудники просят протестующих покинуть дорогу.

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Ранее сообщалось, что парламент не избрал Пашиняна премьером Армении. После этого лидер армянской оппозиции объявил тотальную забастовку. Также позже стало известно, что повторно выдвинут на пост премьера.

«Мы обязательно выдвинем кандидатуру Никола Пашиняна на пост премьер-министра. Думаю, народное движение уже достигло успеха, через неделю этот успех нужно просто закрепить юридически», — сказал Тигран Авинян, пресс-секретарь партии Пашиняна «Гражданский договор».