Первый замгенпрокурора США заявил об угрозах в свой адрес

Первый заместитель генерального прокурора США Род Розенстайн, заявил, что ему поступали как частные, так и публичные угрозы. Об этом сообщает телеканал CBS News.

«Я могу вам сказать, что были люди, которые угрожали мне как лично, так и открыто. Я думаю, им стоит понять, что это не поможет шантажировать министерство юстиции США», — сказал Розенстайн.

Реклама

Данная реакция, вероятно, последовала на заявления некоторых республиканских политиков, которые угрожают Розенстайну импичментом.

Замгенпрокурора контролирует расследование по делу о предполагаемом российском вмешательстве в выборы в США в 2016 году.

Ранее спецпрокурор Роберт Мюллер, который ведет расследование по «российскому делу», пригрозил Трампу судом, если он откажется от допроса по делу о предполагемых вмешательствах России.