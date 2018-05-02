CNN: Трамп соврал о своем здоровье перед президентскими выборами в США

Президент США Дональд Трамп надиктовал бывшему личному врачу Харольду Борнстейну справку о собственном здоровье перед президентскими выборами в 2016 году, сообщает телеканал CNN.

«Если мистера Трампа изберут, могу сказать однозначно, он станет самым здоровым человеком, который становился президентом», — вспомнили в CNN фрагмент письма Борнстейна перед выборами в 2016 году.

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Также журналисты отметили, что это заявление вызвало неоднозначную реакцию в СМИ: многие не поверили, что Трамп, известный любовью к McDonald's, стейкам и мясным рулетам, может быть настолько здоров.

В данный момент выяснилось, что глава Соединенных Штатов надиктовал Борнстейну данные в двухстраничное письмо о своем здоровье. Также врач отметил, что некоторые фрагменты он выдумал сам.

Ранее сообщалось, что в 1984 году Трамп притворился своим представителем, чтобы попасть в список Forbes.