Семь штатов США потребовали отменить программу защиты нелегальных иммигрантов

Власти семи штатов США призвали к отмене программы защиты нелегальных иммигрантов, передает USA Today заявление генерального прокурора штата Техас Кена Пакстона.

Сообщается, что Пакстон подал в суд на федеральное правительство с требованием отменить программу защиты нелегальных иммигрантов. Отмечается, что к Техасу присоединились власти Алабамы, Арканзаса, Луизианы, Небраски, Южной Каролины и Западной Виргинии.

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«Техас годами утверждал, что у федеральной исполнительной власти нет полномочий, чтобы в одностороннем порядке гарантировать нелегальным иммигрантам законное нахождение [в стране] и разрешение на работу», — говорится в заявлении Пакстона.

Прокурор добивается отмены программы «Отложенные действия для прибывающих детей» (DACA), которая ограждает от депортации нелегальных иммигрантов, которые приехали в страну в детском возрасте.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о «смерти» программы по защите иммигрантов.