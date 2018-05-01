CNN: Трамп спрашивал у Меркель, как вести себя с Путиным

Президент США Дональд Трамп просил совета у канцлера Германии Ангелы Меркель, как выстроить отношения с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на двух источников.

По данным телеканала, Трамп обратился за советом к Меркель, так как у немецкого канцлера долга история политических взаимоотношений с Путиным. Источники не смогли уточнить, какой совет президенту США могла дать Меркель и отметили, что зачастую Трамп обращает мало внимания на то, что ему говорят.

Ранее представитель совета нацбезопасности США объяснил, почему Трамп хочет встретиться с Путиным. Он отметил, что «хорошие отношения с Россией — в наших общих интересах».