Трамп заявил, что США не будут тратить деньги на поддержание порядка в мире
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что США больше не будут мировым полицейским, передает РИА «Новости».
«Мы все меньше хотим быть мировым полицейским. Мы десятилетиями тратили огромные деньги на поддержание порядка в мире и это не должно быть нашим приоритетом. Мы хотим наводить порядок у себя, мы собираемся восстановить нашу страну», — сказал Трамп.
Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что выход США из ядерной сделки с Ираном станет сигналом для КНДР.