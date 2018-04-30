Экс-глава МИД ФРГ призвал Европу поучиться у России

Бывший министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль заявил, что европейским странам нужно научиться определять свои интересы и руководствоваться ими, как это делает Россия, США, Китай и Турция. Об этом сообщает Schleswig-Holshteinishe Zeitung.

«Многие в мире смотрят на Европу, думая, можно ли с ней все еще считаться. Тот, у кого больше нет власти, не признается не только сильными странами, но и бессильными», — сказал Габриэль.

Реклама

Он также добавил, что позиция ЕС на международной арене рискует ослабеть.

По его словам, проблемы усугубляются из-за разногласий между странами Европы.

Ранее Габриэль заявил, что Европейский союз может начать пошаговую отмену санкций с России.