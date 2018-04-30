Личный врач Трампа уйдет в отставку

Ронни Джексон, бывший личный врач президента США Дональда Трампа, не вернется на работу в Белый дом. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники в администрации главы государства.

Незадолго до этого Джексон временно покинул пост личного врача президента, поскольку Трамп выдвинул его на пост министра по делам ветеранов.

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Тем не менее врач оказался в центре скандала, когда сенатор Джон Тестер обвинил его в употреблении алкоголя на рабочем месте и создании «враждебной атмосферы». Джексон опроверг эти заявления, однако снял свою кандидатуру.

Президент Трамп также отреагировал на выпад Тестера, призвав его уйти в отставку. По словам главы государства, Секретная служба не смогла подтвердить обвинения в адрес Джексона.

Личным врачом президента останется Шон Конли, ранее временно исполнявший эти обязанности.