Умер бывший президент Боливии Луис Гарсиа Меса

Бвший президент Боливии Луис Гарсиа Меса скончался в возрасте 88 лет, сообщает Reuters.

Меса занимал должность в 1980–1981 годах.

Отбывавший 30-летний срок заключения в тюрьме бывший лидер страны был помещен в военный госпиталь в Ла-Пасе после сердечного приступа. Причиной смерти, скорее всего, стала дыхательная недостаточность.

Луис Гарсиа Меса пришел к власти в результате военного переворота. Затем был свергнут и эмигрировал. В конце 1980 годов суд Боливии заочно приговорил его к 30 годам тюрьмы без права на досрочное освобождение. В марте 1995 года власти Бразилии задержали экс-президента и выдали его Боливии. Последние семь лет бывший диктатор провел в госпитале в связи с осложнениями медицинского характера, сообщает РИА «Новости».