Президент США Дональд Трамп, комментируя сообщения о встрече российского адвоката Натальи Весельницкой со своим сыном Дональдом Трампом-младшим за несколько месяцев до президентских выборов в США, заявил, что президент России Владимир Путин мог поручить Весельницкой рассказать о предполагаемых связях его штаба с российским руководством, передает CNN.

По словам Трампа, это могло быть сделано для того, чтобы посеять хаос в США в ответ на решительные действия американской администрации, предпринятые против России.

В своем полном тексте показаний по встрече с сыном Трампа Весельницкая зявила, что у нее не было задачи встречаться с сыном президента США Дональдом Трампом-младшим. Ранее она подтвердила, что встречалась со следователями сената США по делу о предполагаемом вмешательстве России в выборы американского президента в 2016 году.