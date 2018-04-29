Президент Южной Кореи отчитался перед Путиным о встрече с Ким Чен Ыном
В Кремле рассказали о телефонном разговоре президента Южной Кореи с президентом России Владимиром Путиным, передает РИА «Новости».
«Президент Республики Корея подробно проинформировал об итогах своей встречи в Пханмунчжоме с лидером КНДР Ким Чен Ыном», — сообщили в пресс-службе Кремля.
В ходе разговора стороны дали позитивную оценку договоренностям, которые были достигнуты во время встречи двух корейских лидеров, особенно подчеркнув важность зафиксированного в документе намерения обеспечить безъядерный статус Корейского полуострова за счет его полной денуклеаризации.
«Подтверждена готовность России и далее содействовать налаживанию практического взаимодействия между Республикой Корея и КНДР, в частности — за счет реализации крупных трехсторонних инфраструктурных и энергетических проектов», — рассказали в Кремле.
Отмечается, что разговор состоялся по инициативе южнокорейской стороны.
Ранее сообщалось, что КНДР закроет крупнейший ядерный полигон Пхунгери.