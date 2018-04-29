Президент Южной Кореи отчитался перед Путиным о встрече с Ким Чен Ыном

В Кремле рассказали о телефонном разговоре президента Южной Кореи с президентом России Владимиром Путиным, передает РИА «Новости».

«Президент Республики Корея подробно проинформировал об итогах своей встречи в Пханмунчжоме с лидером КНДР Ким Чен Ыном», — сообщили в пресс-службе Кремля.

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В ходе разговора стороны дали позитивную оценку договоренностям, которые были достигнуты во время встречи двух корейских лидеров, особенно подчеркнув важность зафиксированного в документе намерения обеспечить безъядерный статус Корейского полуострова за счет его полной денуклеаризации.

«Подтверждена готовность России и далее содействовать налаживанию практического взаимодействия между Республикой Корея и КНДР, в частности — за счет реализации крупных трехсторонних инфраструктурных и энергетических проектов», — рассказали в Кремле.

Отмечается, что разговор состоялся по инициативе южнокорейской стороны.

Ранее сообщалось, что КНДР закроет крупнейший ядерный полигон Пхунгери.