В Кремле опровергли скорую отставку главы управления президента по внутренней политике

В Кремле опровергли сообщения о скорой отставке начальника управления президента по внутренней политике (УВП) Андрея Ярина.

«Это не первая информация, которую вбрасывают в СМИ про УВП в последнюю неделю. От ситуации с инициированием от имени УВП отставки губернатора Хакасии до назначения министром культуры начальника управления общественными проектами Сергея Новикова», - сказал «Интерфаксу» в субботу собеседник во внутриполитическом блоке администрации президента России.

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По его словам, в случае с отставкой Андрея Ярина «это даже не измышления, а просто вранье», - заявил он.

Собеседник агентства предположил, что «люди, которые не могут смириться с результатами избирательной кампании, теперь могут развлекаться только сочинением утечек».

Ранее газета «Ведомости» сообщила, что начальника управления президента по внутренней политике Андрея Ярина может вскоре сменить его заместитель Александр Харичев. Издание отмечало, что Харичев был назначен заместителем Ярина в январе 2017 года и отвечает в управлении за избирательные кампании.