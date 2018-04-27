В Армении лидер оппозиции потребовал отставки врио премьера страны

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В Армении лидер оппозиции Никол Пашинян потребовал отставки врио премьера Карена Карапетяна и пригрозил бойкотировать внеочередные выборы в парламент в противном случае. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, оппозиция бойкотирует выборы при назначении внеочередных парламентских выборов без смены правительства.

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«Это может выразиться и в блокировании зданий. В этом случае расширятся объекты блокирования, например, свыше двух тысяч избирательных участков», — заявил Пашинян.

Ранее исполняющий обязанности армянского премьера Карен Карапетян принял решение не участвовать в переговорах с лидером оппозиции Николом Пашиняном.