Ким Чен Ын подарил президенту Южной Кореи пхеньянскую лапшу

Глава КНДР Ким Чен Ын привез на межкорейский саммит пхеньянскую гречневую лапшу для президента Республики Корея Мун Чжэ Ина, передает РИА «Новости».

«Я привез из Пхеньяна пхеньянский «нэнмён». Сегодня вечером на банкете было бы хорошо, если Вы попробуете», — сказал Ким Чен Ын президенту Южной Кореи.

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Ранее сообщалось, что КНДР и Южная Корея начали межкорейский саммит. Во время саммита главы стран обсудят вопросы денуклеаризации Корейского полуострова, перспективы улучшения отношений между странами, а также возможное воссоединение. Позже также стало известно, что Ким Чен Ын пригласил свою сестру за стол переговоров межкорейского саммита.

Ожидается, что по итогам переговоров главы государств подпишут совместный документ.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию саммита КНДР и Республики Корея.