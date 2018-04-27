Ким Чен Ын отправился на встречу с президентом Южной Кореи

Глава КНДР Ким Чен Ын покинул столицу страны Пхеньян, чтобы провести встречу с президентом Республики Корея Мун Чжэ Ином. Об этом сообщает агентство «Ренхап» со ссылкой на северокорейские медиа.

«Ким Чен Ын с открытым сердцем обсудит с Мун Чжэ Ином все вопросы, которые связаны с улучшением межкорейских отношений и достижением мира, процветания и воссоединения Корейского полуострова», — цитирует «Ренхап» Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Ранее сообщалось, что лидеры стран встретятся в пятницу, 27 апреля, в 3.30 по московскому времени у демаркационной линии между государствами. Ожидается, что по итогам саммита главы государств подпишут совместный документ. Также, чтобы отметить данное событие, Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин посадят дерево.