Помпео вступил в должность главы Госдепа США

Майк Помпео, утвержденный на пост госсекретаря США, приведен к присяге. Об этом в твиттере сообщила официальный представитель Госдепартамента США Хезер Науэрт.

«Майк Помпео был приведен к присяге сегодня в качестве 70-го госсекретаря Соединенных Штатов», — написала она.

Реклама

Церемонию провел судья Верховного суда Сэмюэл Алито.

Ранее сообщалось, что сенат США проголосовал за утверждение бывшего директора ЦРУ Майка Помпео на посту госсекретаря.

До этого кандидатуру Помпео одобрил комитет сената по международным отношениям.