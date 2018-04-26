Тимошенко возглавила президентский рейтинг на Украине

Экс-премьер Украины Юлия Тимошенко, по данным соцопроса, лидирует в президентском рейтинге на Украине, свидетельствуют данные исследования социологической группы «Рейтинг», передает РИА «Новости».

За действующего президента Украины Петра Порошенко готовы проголосовать 9% избирателей.

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За экс-министра обороны Украины Анатолия Гриценко — 11%, за сопредседателя фракции «Оппозиционный блок» в украинском парламенте Юрия Бойко и певца Святослава Вакарчука — по 9%, за лидера Радикальной партии Олега Ляшко и шоумена Владимира Зеленского — по 8%.

По данным организаторов опроса, его результаты показывают, что на выборах будет второй тур.

Президентские выборы на Украине пройдут весной 2019 года.

Ранее в Раде рассказали, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) начало проверку информации о том, что бывший лидер Ливии Муаммар Каддафи вложил €4 млн в избирательную кампанию Юлии Тимошенко в 2010 году.