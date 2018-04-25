Посольство России провело встречу с лидерами протеста в Армении

Посольство России в Армении на своем сайте сообщило о встрече российских дипломатов с лидерами протеста — депутатами Национального Собрания Николом Пашиняном и Араратом Мирзояном, а также пресс-секретарем «Гражданского договора» Тиграном Авиняном.

«Российская сторона призвала организаторов оппозиционных митингов и шествий к конструктивному диалогу с действующими властями и другими политическими силами, подчеркнула, что сложившаяся ситуация должна быть разрешена исключительно в рамках конституционного поля и в интересах всех граждан Республики Армения», — говорится в тексте официального сообщения.

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Дипломаты также выразили надежду на скорейшее возвращение жизни страны в нормальное, спокойное русло.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин обсудил ситуацию в Армении с президентом страны Арменом Саркисяном.