Партия «Дашнакцутюн» вышла из правящей коалиции в парламенте Армении

Армянская революционная федерация «Дашнакцутюн» заявила о выходе из правящей коалиции с Республиканской партией Армении (РПА). Об этом сообщается на сайте партии.

«Учитывая сложившуюся в стране ситуацию, мы объявляем о прекращении нашего участия в политической коалиции Армении», — говорится в сообщении.

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В партии также добавили, что Национальное собрание должно избрать премьера, пользующегося доверием народа, сформированное им правительство должно работать над снижением напряженности, преодолением политического кризиса.

Ранее сообщалось, что временно исполняющий обязанности премьер-министра Армении Карен Карапетян не уходил в отставку.